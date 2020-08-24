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сегодня, 14:03 0

Благовещенец сдал ноутбук знакомой в комиссионку

Благовещенец сдал ноутбук знакомой в комиссионку
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении ранее не судимого молодого человека, которого обвиняют в хищении чужого имущества.

В конце февраля 2019 года по просьбе жителя областного центра, его знакомая передала ему во временное пользование ноутбук марки «НР». В марте 2019, испытывая материальные затруднения, амурчанин решил продать ноутбук, а вырученными деньгами распорядиться по своему усмотрению. Мужчина отнёс ноутбук в комиссионный магазин, где продал его за 9000 рублей. Хозяйка оценила стоимость техники в 30 000 рублей, сообщает Благовещенский городской суд.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал амурчанина виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов, а также взыскал в счёт возмещения материального ущерба в пользу потерпевшей 15 000 рублей.

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#криминал #суды

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