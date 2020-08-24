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сегодня, 13:43 0

В Приамурье девять населенных пунктов остаются подтопленными

В Приамурье девять населенных пунктов остаются подтопленными
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Амурской области девять населенных пунктов остаются подтопленными. За минувшие сутки от воды освободились три населенных пункта в Серышевском районе, один – в Ромненском.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, подтопленными остаются девять участков автомобильных дорог в Белогорском, Серышевском, Свободненском и Ромненском районах. Населенных пунктов без транспортного сообщения нет.

Подтопленными остаются 314 приусадебных участка в Благовещенске, Белогорске, Ромненском, Ивановском и Благовещенском районах.

В Благовещенске продолжает работать один пункт временного размещения граждан. Сейчас там находятся двое пострадавших. Дополнительные пункты подготовлены еще в трех районах – в Белогорске, в селах Ромны и Пригородное. Их общая вместимость составляет до 125 человек.

Продолжает работать оперативный штаб главного управления МЧС России по Амурской области. Всего в ликвидации последствий дождевого паводка в области задействовано 332 человека, 133 единицы техники, в том числе 5 плавсредств.

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#МЧС

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