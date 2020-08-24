Амурские зеки играют в ролевые игры

В селе Среднебелая в амурской колонии №3 внедряют новую программу. Для заключённых проводят арт-терапию, тренинги и ролевые игры.

Психологи УФСИН России по Амурской области разработали программу снижения агрессивности в поведении осужденных.

— С помощью консультаций, групповых тренингов и занятий психолог ресоциализирует осужденного. Меняется не только его отношение к совершенному преступлению, но и к самому себе. У заключённых формируются навыки понимания своего психического состояния и поведения, а также их контроля, — сообщают в пресс-службе УФСИН по Амурской области.

В ходе программы используется жанр притчи, применяются элементы арт-терапии и релаксации. Психологи также используют метафорические карты — это картинки с изображениями людей, событий и абстракций. С заключёнными смотрят видеоролики, играют в ролевые игры и ведут беседы.

После программы у участников отмечается снижение уровня гнева, физической и вербальной агрессии. Это снижает риск совершения повторных преступлений после освобождения, сообщают в УФСИН.