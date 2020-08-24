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сегодня, 13:26 5

Амурские зеки играют в ролевые игры

Амурские зеки играют в ролевые игры
Фото: pixabay.com

В селе Среднебелая в амурской колонии №3 внедряют новую программу. Для заключённых проводят арт-терапию, тренинги и ролевые игры.

Психологи УФСИН России по Амурской области разработали программу снижения агрессивности в поведении осужденных.

— С помощью консультаций, групповых тренингов и занятий психолог ресоциализирует осужденного. Меняется не только его отношение к совершенному преступлению, но и к самому себе. У заключённых формируются навыки понимания своего психического состояния и поведения, а также их контроля, — сообщают в пресс-службе УФСИН по Амурской области.

В ходе программы используется жанр притчи, применяются элементы арт-терапии и релаксации. Психологи также используют метафорические карты — это картинки с изображениями людей, событий и абстракций. С заключёнными смотрят видеоролики, играют в ролевые игры и ведут беседы.

После программы у участников отмечается снижение уровня гнева, физической и вербальной агрессии. Это снижает риск совершения повторных преступлений после освобождения, сообщают в УФСИН.

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#образование

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Ох, как бы занятия ролевыми играми, не послужили поводом к действию для определённой категории осужденных...

  • brutal-death

    brutal-death
    1 час назад

    совсем всё плохо с редакторами в фекалии-инфо...

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Да уж. Догадаться сделать такой двусмысленный заголовок, нужно иметь ума палату.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    А мне кажется, что гнев и агрессия - это не плохо и не хорошо. Всё зависит от контекста. Если человек видит, что совершается неблаговидный поступок, то для пресечения такого поступка может понадобиться и гнев, и агрессия. Вспомните героев войны. У них это было. И ими гордятся. Снижение уровня гнева и агрессии - это не обязательно хорошо. Мне кажется, что людям надо просто прививать нормативные ценности через подбор под каждого воспитанника референтной группы, на которую ему было бы посильно равняться. Часто референтной группой спонтанно становятся верующие. Но не всем это подходит. Может кому-то по душе ориентироваться на поэтов, ЗОЖ-ников или др.

  • Охранник

    Охранник
    59 минут назад

    Заголовок пинзец

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