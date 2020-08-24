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сегодня, 13:20 0

Бассейн «Надежда» после ремонта готов принять первых посетителей

Бассейн «Надежда» после ремонта готов принять первых посетителей
Фото: www.amurobl.ru

В детско-юношеской спортивной школе № 1 в Благовещенске, известной амурчанам как бассейн «Надежда», завершился ремонт. В ближайшее время здесь начнут принимать первых посетителей.

Напомним, масштабные работы в бассейне начались еще в прошлом году с замены окон. В этом году рабочие отремонтировали потолок, поменяли старые тумбы на новые. Кроме этого, строители заменили обходные дорожки и ПВХ покрытие чаши, а также уложили плитку с элементами противоскольжения. Обновили также освещение — на суше и под водой.

В спортшколе заменили пожарную сигнализацию, систему оповещения, а также модернизировали видеонаблюдение. С 1 сентября здесь заработает оборудование, которое позволит контролировать доступ в помещение школы.

Как сообщает правительство области, на ремонт бассейна из городского бюджета потратили около 5 миллионов рублей.

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#спорт

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