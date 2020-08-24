Социальную доплату к пенсии от региона получат более 31 тысяч амурчан
«Региональная социальная выплата выплачивается органами социальной защиты населения области пенсионерам, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера. В Амурской области на 2020 год – это 10018 рублей», - прокомментировала начальник отдела организации предоставления льгот и субсидий минсоцзащиты Надежда Прудаева.
Чтобы узнать общую сумму материального обеспечения пенсионера, нужно сложить суммы следующих выплат:
1) пенсия;
2) срочная пенсионная выплата;
3) дополнительное материальное или социальное обеспечение;
4) ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг;
5) иные денежные меры социальной поддержки и помощи, установленные законодательством Амурской области (сюда не входят меры социальной поддержки, предоставляемые единовременно).
При подсчете материального обеспечения учитывают и денежный эквивалент по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта.
Иными словами, региональная соцдоплата – величина непостоянная. Она равна разнице между величиной прожиточного минимума пенсионера и общей суммой его материального обеспечения. Если в каком-то месяце сумма материального обеспечения пенсионера увеличится, значит социальная выплата будет меньше.
Устанавливает и выплачивает региональную социальную выплату управление социальной защиты населения по месту жительства или пребывания пенсионера, рассказывает пресс-служба областного правительства.
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