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сегодня, 12:34 0

Социальную доплату к пенсии от региона получат более 31 тысяч амурчан

Социальную доплату к пенсии от региона получат более 31 тысяч амурчан
Фото: pixabay.com


«Региональная социальная выплата выплачивается органами социальной защиты населения области пенсионерам, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера. В Амурской области на 2020 год – это 10018 рублей», - прокомментировала начальник отдела организации предоставления льгот и субсидий минсоцзащиты Надежда Прудаева.

Чтобы узнать общую сумму материального обеспечения пенсионера, нужно сложить суммы следующих выплат:

1) пенсия;

2) срочная пенсионная выплата;

3) дополнительное материальное или социальное обеспечение;

4) ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг;

5) иные денежные меры социальной поддержки и помощи, установленные законодательством Амурской области (сюда не входят меры социальной поддержки, предоставляемые единовременно).


При подсчете материального обеспечения учитывают и денежный эквивалент по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта.


Иными словами, региональная соцдоплата – величина непостоянная. Она равна разнице между величиной прожиточного минимума пенсионера и общей суммой его материального обеспечения. Если в каком-то месяце сумма материального обеспечения пенсионера увеличится, значит социальная выплата будет меньше.

Устанавливает и выплачивает региональную социальную выплату управление социальной защиты населения по месту жительства или пребывания пенсионера, рассказывает пресс-служба областного правительства.

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#пенсии #соцзащита

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