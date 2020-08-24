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сегодня, 12:29 1

Вывоз ЖБО могут перевести в строку коммунальных услуг

Вывоз ЖБО могут перевести в строку коммунальных услуг
Фото: zsamur.ru

С предложением к председателю Госдумы обратилось Заксобрание Новосибирской области. Проект направлен в регионы для обсуждения на местах. Амурские парламентарии инициативу поддержали, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.

Включение услуги по вывозу ЖБО в перечень коммунальных, позволит регулировать тариф, а также избежать необоснованного повышения. Помимо этого, льготники будут получать компенсацию, а другие граждане – перерасчёт, аргументировав это документами.

– Ещё один очень важный момент связан с экологией. Сегодня никем и ничем не регулируется, откуда вывозятся жидкие бытовые отходы, кем и как вывозятся, куда вывозятся. Если же услуга станет коммунальной, в федеральном и областном законодательстве будут прописаны требования к выгребным ямам, порядку их содержания, доставке отходов до места хранения, – пояснила председатель комитета Ирина Киевская.

Кроме того, на заседании комитета депутаты Заксобрания области обсудили изменения закона о плодородии сельхозземель. Так, мероприятия по воспроизводству участков станут обязательными.

Будет сформирована общая база по всем регионам страны. Специалисты будут проводить лабораторные обследования почв бесплатно. Все результаты будут размещаться в открытом доступе, и собственники смогут ими свободно воспользоваться.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    3 часа назад

    Опять экологией прикрываются.

    Требования какие то выдумывают к выгребам.Сидят кучкой и не могут друг у друга спросить. Пусть Ира у министра ЖКХ спросит где куда ЖБО вывозятся, даже может в пределах города съездить на Тайвань, убедится и понюхать.

    Потом может у министра строительства спросить, какое СП регулирует расстояния от выгребов, септиков, шамбо и т.д. до зданий и сооружений.

    Всё уже давно написано-расписано, а в коммуналку хотят запихнуть, чтобы не уклонялись.

    Лучше пусть расскажут, сколько лет ещё будет мусороперерабатывающий завод в 99%й готовности находится, раз экологов из себя строют.

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