Вывоз ЖБО могут перевести в строку коммунальных услуг

С предложением к председателю Госдумы обратилось Заксобрание Новосибирской области. Проект направлен в регионы для обсуждения на местах. Амурские парламентарии инициативу поддержали, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.

Включение услуги по вывозу ЖБО в перечень коммунальных, позволит регулировать тариф, а также избежать необоснованного повышения. Помимо этого, льготники будут получать компенсацию, а другие граждане – перерасчёт, аргументировав это документами.

– Ещё один очень важный момент связан с экологией. Сегодня никем и ничем не регулируется, откуда вывозятся жидкие бытовые отходы, кем и как вывозятся, куда вывозятся. Если же услуга станет коммунальной, в федеральном и областном законодательстве будут прописаны требования к выгребным ямам, порядку их содержания, доставке отходов до места хранения, – пояснила председатель комитета Ирина Киевская.

Кроме того, на заседании комитета депутаты Заксобрания области обсудили изменения закона о плодородии сельхозземель. Так, мероприятия по воспроизводству участков станут обязательными.

Будет сформирована общая база по всем регионам страны. Специалисты будут проводить лабораторные обследования почв бесплатно. Все результаты будут размещаться в открытом доступе, и собственники смогут ими свободно воспользоваться.