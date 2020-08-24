Приамурье готовится к отопительному сезону

Ещё с июня в Приамурье к новому отопительному периоду готовятся 55 учреждений минсоцзащиты. Запланирован ремонт внутренних и наружных систем отопления, а также оборудования котельных.

В первую очередь к наступлению холодов будут готовы дома-интернаты, детские дома и социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. А также социальные приюты и специальные дома для престарелых, сообщает пресс-служба минсоцзащиты области.

Во всех учреждениях назначены ответственные за подготовку объектов. Отремонтируют внутренние и наружные системы отопления, оборудование котельных. Проведут поверку приборов учета и замену старых радиаторов. Будет проведена ревизия запорной арматуры и регулировочных кранов. Неисправные краны и тепловую изоляцию заменят. Планируется снизить теплопотери: заменить окна и двери, утеплить проемы подвалов и чердаков. Сейчас идёт промывка внутренних систем отопления. Подготовка учреждений к отопительному периоду находится на контроле минсоцзащиты.