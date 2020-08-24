Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:40 2

Приамурье накроет сильный дождь и шквалистый ветер

Приамурье накроет сильный дождь и шквалистый ветер
Фото: pixabay.com

Амурские синоптики объявили об очередном штормовом предупреждении. Непогода накроет Амурскую область 25 августа.

Завтра на территории региона прогнозируются очень сильные дожди, сильные ливни и грозы. Шквалистый ветер при грозе будет достигать до 15 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает жителям региона, что в период непогоды могут произойти аварийные ситуации на объектах энергоснабжения, дорожно-коммунальных служб, в работе системы ЖКХ. Из-за неисправностей дренажных систем и ливневых стоков ожидается подтопление дорог, приусадебных участков, подвалов и жилых домов. При сильных дождях возможен подъем уровней воды в малых реках.

Просмотров всего: 1504

#погода

распечатать


Общество 2

Из Верхнеблаговещенского не хочет уходить вода
Общество 4

В Приамурье вернётся июльская жара
Общество

Спасатели помогли жителям Острова Старица вывезти рогатый скот (видео)
Общество

В Амурской области дожди и грозы: прогноз погоды на 24 августа
Комментарии
Показать все (2)
  • Папа Римский

    Папа Римский
    2 часа назад

    в микрахе все уже бродни купили?

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    Уже лодку надо покупать. С мотором.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь