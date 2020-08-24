Приамурье накроет сильный дождь и шквалистый ветер

Амурские синоптики объявили об очередном штормовом предупреждении. Непогода накроет Амурскую область 25 августа.

Завтра на территории региона прогнозируются очень сильные дожди, сильные ливни и грозы. Шквалистый ветер при грозе будет достигать до 15 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает жителям региона, что в период непогоды могут произойти аварийные ситуации на объектах энергоснабжения, дорожно-коммунальных служб, в работе системы ЖКХ. Из-за неисправностей дренажных систем и ливневых стоков ожидается подтопление дорог, приусадебных участков, подвалов и жилых домов. При сильных дождях возможен подъем уровней воды в малых реках.