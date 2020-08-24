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В центре Белогорска перебои с водоснабжением

В центре Белогорска перебои с водоснабжением

Водоканал Белогорска завершает работы по замене еще одного участка водопровода Центрального водозабора. 300 метров новой полимерной трубы заменят изношенную металлическую, установленную более 30 лет назад.

- В связи с тем, что участок имеет практически 100% износ, аварии стали носить системный характер, - пишет администрация Белогорска со ссылкой на директора Водоканала Вячеслава Остапенко. - Только 23 августа на участке произошло сразу три технологических сбоя. В течение дня устраняли порывы и одновременно доделывали новый трубопровод. В связи с плановыми и внеплановыми работами, в центральной части города, от переулка Вольный до улицы Красноармейская, наблюдались временные перебои с водоснабжением на верхних этажах многоэтажек.

Сегодня утром в городе начались работы по переподключению системы. Жителей просят запастись водой.

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#Белогорск #ЖКХ

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