«Золотая маска»: Заполняемость залов сокращена до 50 процентов

Стали окончательно ясны особенности проведения фестиваля «Золотая Маска» в Благовещенске в условиях ограничений из-за коронавирусной инфекции.

Итак, фестиваль состоится – это главная хорошая новость для всех любителей театрального искусства. Спектакли «Золотой Маски» в Благовещенске будут проходить с 1 по 13 сентября на сценах Амурского областного театра драмы и ОКЦ. Однако, продолжающееся распространение коронавирусной инфекции внесло свои коррективы в планы организаторов. Согласно предписанию Управления Роспотребнадзора по Амурской области наполняемость залов не должна превышать 50% от общего числа зрительских мест.

— Мы понимали, что это может произойти, — говорит директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова. — Поэтому реализация билетов изначально была предусмотрена именно на такое количество людей.

Кроме ограничения по количеству при входе у зрителей обязательно будет производиться контроль температуры тела. В случае повышенной температуры человек не будет допущен в зрительный зал, но ему произведут возврат денег за билет. Наличие защитных масок и обработка рук антисептиком, это обязательное требование ко всем учреждениям и мероприятиям, где планируется массовое скопление людей. Санитайзеры будут расположены при входе в фойе, в туалетных комнатах. Если у зрителя не окажется с собой маски, то он сможет приобрести её при входе в учреждение в кассовой зоне.

Сотрудники учреждений обязаны работать в защитных масках и ежедневно проходить контроль температуры тела.

— Собственно говоря, последний пункт не новый, — уточняет Ольга Смирнова. — Мы находимся в таком режиме с момента возобновления работы после карантина.

Ещё есть требование интервала между концертами не менее 30 минут. Но здесь всё проще, поскольку спектакли будут проходить по одному в день. Перед проведением и по окончании спектаклей во всех помещениях проводится влажная уборка, а каждые два часа будет осуществляться санитарная обработка контактных поверхностей, например, дверных ручек и так далее.

Получить информацию о наличии мест и приобрести билеты можно в театральных кассах или на сайтах театра и ОКЦ. Стоимость билетов на спектакли «Золотой Маски» - 500, 1000 и 1500 рублей.

Полная афиша Фестиваля.