Василий Орлов перед работой заглянул проверить очереди в поликлиниках
Амур.инфо в субботу писало о том, что мамы не могут спокойно пройти медосмотр с детьми в сад из-за большого скопления людей у прививочного кабинета и лабораторий. Наши подписчики согласились с тем, что такая ситуация имеет место быть. Особенно жаловались мамочки детей, которые относятся ко 2 и 1 детским поликлиникам. Сегодня поликлинику посетил губернатор, правда, пока третью.
Глава области в своем инстаграм аккаунте написал сегодня утром:
«Здравствуйте, друзья. В последнюю неделю видел частые жалобы на сложность получения справок для детского сада в медицинских учреждениях, большие очереди и пр. Сегодня по пути на работу я заехал в детскую поликлинику №3, поговорил с врачами и родителями. Сразу скажу, что никто про мой приезд не знал заранее, и к нему в поликлинике, соответственно, не готовились.
Больших очередей, о которых вы писали, я не увидел. Возможно, ажиотаж уже прошел, и все, кто хотел к сентябрю получить справки, это уже сделали. Но вот как есть на сегодня. Пишите, если в других детских поликлиниках другая картина», - призывает Василий Орлов.
Губернатор сообщает, что во время визита поговорил с врачами об обеспечении поликлиники компьютерной техникой. На момент приезда, отметил Василий Орлов, компьютеры были всего в нескольких кабинетах.
«Поручил Минздраву решить эту проблему - поликлиника должна быть обеспечена компьютерами в полном объеме. Это, кстати, должно ускорить работу медицинского персонала, а значит, в том числе сократить очередь в самые пиковые нагрузки».
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