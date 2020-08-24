Василий Орлов перед работой заглянул проверить очереди в поликлиниках

Глава области в своем инстаграм аккаунте написал сегодня утром:

«Здравствуйте, друзья. В последнюю неделю видел частые жалобы на сложность получения справок для детского сада в медицинских учреждениях, большие очереди и пр. Сегодня по пути на работу я заехал в детскую поликлинику №3, поговорил с врачами и родителями. Сразу скажу, что никто про мой приезд не знал заранее, и к нему в поликлинике, соответственно, не готовились.

Больших очередей, о которых вы писали, я не увидел. Возможно, ажиотаж уже прошел, и все, кто хотел к сентябрю получить справки, это уже сделали. Но вот как есть на сегодня. Пишите, если в других детских поликлиниках другая картина», - призывает Василий Орлов.



Губернатор сообщает, что во время визита поговорил с врачами об обеспечении поликлиники компьютерной техникой. На момент приезда, отметил Василий Орлов, компьютеры были всего в нескольких кабинетах.

«Поручил Минздраву решить эту проблему - поликлиника должна быть обеспечена компьютерами в полном объеме. Это, кстати, должно ускорить работу медицинского персонала, а значит, в том числе сократить очередь в самые пиковые нагрузки».