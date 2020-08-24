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24августа
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сегодня, 11:17 0

В Приамурье поступила вакцина против гриппа

В Приамурье поступила вакцина против гриппа

Первая партия вакцины против гриппа поступила в Амурскую область. 233 тысячи доз «Совигриппа» предназначены для бесплатной иммунизации взрослого населения.

Как сообщает правительство региона, вакцину уже распределили по городам и районам области. В данный момент, для начала проведения прививочной кампании, осуществляется ее доставка в медицинские организации.


–– Современная вакцина «Совигрипп» хорошо переносится, безопасна для здоровья и содержат актуальные штаммы вирусов гриппа, –– сообщила заведующая отделом организации иммунопрофилактики областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Наталья Коротаева.

Напомним, что в этом сезоне от гриппа смогут привиться больше 400 тысяч амурчан, включая 124 тысяч детей.

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#коронавирус

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