В Приамурье поступила вакцина против гриппа

Первая партия вакцины против гриппа поступила в Амурскую область. 233 тысячи доз «Совигриппа» предназначены для бесплатной иммунизации взрослого населения.

Как сообщает правительство региона, вакцину уже распределили по городам и районам области. В данный момент, для начала проведения прививочной кампании, осуществляется ее доставка в медицинские организации.





–– Современная вакцина «Совигрипп» хорошо переносится, безопасна для здоровья и содержат актуальные штаммы вирусов гриппа, –– сообщила заведующая отделом организации иммунопрофилактики областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Наталья Коротаева.

Напомним, что в этом сезоне от гриппа смогут привиться больше 400 тысяч амурчан, включая 124 тысяч детей.