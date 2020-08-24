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сегодня, 11:25 0

С 24 августа родители могут получить «денежный» сертификат на кружки и секции

С 24 августа родители могут получить «денежный» сертификат на кружки и секции
Фото: @rmc_amur

С понедельника начинается выдача сертификатов персонифицированного финансирования в области. Средства можно будет использовать на кружки и секции ребёнка. Все программы дополнительного образования, которые будут работать на территории области в следующем учебном году, собраны на портале Навигатор Амурской области.

Те кружки, которые можно отплатить сертификатом отмечены значком «Возможна оплата сертификатом». Программы на сайте появляются непрерывно – каждый день подгружаются новые.

Чтобы получить сертификат, необходимо:

1. Зарегистрироваться на портале Навигатор, ввести данные ребенка и подать заявление на выдачу Сертификата

2.Подтвердить в образовательном учреждении с помощью документов (паспорт родителя, свидетельство о рождении и СНИЛС ребенке) данные о ребенке

3. В учреждении, реализующем выбранную программу, написать заявление о наполнении Сертификата денежным номиналом


В Региональном модельном центре подчёркивают, что Сертификат – это именной электронный документ, который дает возможность ребенку посещать секции и кружки за счёт бюджетных средств.

Средства, зачисленные на Сертификат, можно потратить только на дополнительное образование детей.

Сертификат нельзя обналичить, продать или подарить

На Сертификат имеют право все дети в возрасте от 5 до 18 лет.

А мы готовим для вас материал про самые популярные и интересные объединения допобразования в регионе.

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#дети #образование #финансы

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