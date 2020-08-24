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сегодня, 11:04 1

Новые поправки в закон об ОСАГО: тарифы стали индивидуальными

Новые поправки в закон об ОСАГО: тарифы стали индивидуальными

В России с сегодняшнего дня вступили в силу важные поправки в закон об ОСАГО. Они позволят страховщикам индивидуализировать тариф для водителей, учитывая их личностные факторы, сообщает ТАСС.

Теперь при формировании цены полиса ОСАГО страховщикам придется учитывать не только базовый региональный тариф, но и качество вождения и соблюдения правил дорожного движения конкретного водителя.

В законе предусмотрена группа факторов, которая повлияет на расчет страховой премии. Например, повышенный тариф будет назначаться за управление автомобилем в состоянии опьянения, за грубые нарушения ПДД, а также правил эксплуатации автомобиля. Будут учитываться и другие критерии, которые страховщики будут определять самостоятельно.

При расчете тарифа ОСАГО страховщикам будет запрещено использовать дискриминирующие факторы, такие как расовая или национальная принадлежность, вероисповедание или должностное положение.

Контролировать правильность расчета тарифов будет Банк России.

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    32 минуты назад

    и какие это критерии страховщики могут сами определять?

    степень своей жадности лишь.

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