В ВОЗ считают, что второй волны коронавируса можно избежать

Помощник главы Всемирной организации здравоохранения по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра считает, что второй волны коронавируса можно избежать. Об этом он заявил в интервью газете Corriere della Sera. По его словам, в настоящее время медики располагают всеми необходимыми для этого инструментами.

Сейчас в Италии наблюдается рост числа зараженных, что связано с улучшением и расширением диагностики. Количество тяжелобольных удаётся контролировать.

— Мы научились делать это, к сожалению, после болезненного опыта, — пояснил Раньери Гуэрра.

Представитель ВОЗ считает, с началом учебного года неизбежно вырастет число новых заражений. Полностью предотвратить физические контакты между учениками просто невозможно. Вопрос заразности детей с коронавирусом остаётся до конца не изученным.

Есть теория, согласно которой дети до 10-11 лет реже заражают окружающих. Считается, что после 12 лет способность передавать инфекцию у подростка повышается.

ВОЗ считает минимальный возраст для ношения маски 12 лет. Детям от 6 до 11 лет рекомендовано использовать маску в зависимости от обстоятельств. Ребёнку до пяти лет маска не нужна, пишет news.mail.ru.