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сегодня, 10:46 0

В день рождения россиянам разрешили уходить раньше с работы

В день рождения россиянам разрешили уходить раньше с работы
Фото: fb.ru

Верховный суд разрешил уходить с работы пораньше в день рождения. Однако есть условие – в организации должна быть такая традиция. Разъяснения появились после жалобы экс-сотрудницы одной из российских компаний.

По словам женщины, в фирме именинников отпускали домой раньше. Поэтому она так и сделала, предупредив своего начальника. Однако традиции не была прописана в правилах внутреннего распорядка, поэтому чрез месяц работодатель уволил сотрудницу по статье.

Женщина подала жалобу в суд, сообщает РИА Новости. Сначала её требования частично удовлетворили, но позже увольнение признали законным. Поэтому бывшая сотрудница пошла в Верховный суд, который посчитал, что истица отсутствовала более четырех часов по уважительной причине. В итоге, дело отправили не пересмотр.

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#праздники #суды

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