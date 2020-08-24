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сегодня, 10:38 2

Снова пробки: после ночных ремонтов движение по мосту через Зею будет реверсивным

Снова пробки: после ночных ремонтов движение по мосту через Зею будет реверсивным

Напоминаем, на зейском мосту вновь ограничат движение. Работы начнутся сегодня, 24 августа, в 20.00 и пройдут до 6.00 часов утра вторника, 25 августа. Затем мост перекроют повторно в ночь со вторника на среду в тот же промежуток времени – с 20.00 до 6.00.

Решение о закрытии связано с большим объемом работ. Специалистам предстоит заменить плиты перекрытия на одном из участков. Рабочие произведут устройство гидроизоляции, сделают бетонную стяжку, уложат асфальт. С утра движение по мосту будут запускать в реверсивном режиме, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

В последний раз реверс в часы пик вызвал заторы. Для контроля за ситуацией и предупреждения аварий у въездов дежурили сотрудники ДПС.

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#городская власть #строительство

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    33 минуты назад

    Очки защитные хоть бы рабочим выдали - стоит вон с "отбойником" наголо.

    Осколки породы только в путь без глаз оставят.

  • topaz

    topaz
    17 минут назад

    Конечно, там будут пробки. Людям же плевать. Все СМИ трубят про предстоящие перекрытия, но как всегда найдутся те, кого информация каким-непостижимым образом обошла. А потом еще будут жаловаться, что воды у них нет и так далее. Недальновидный народ(

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