Снова пробки: после ночных ремонтов движение по мосту через Зею будет реверсивным

Напоминаем, на зейском мосту вновь ограничат движение. Работы начнутся сегодня, 24 августа, в 20.00 и пройдут до 6.00 часов утра вторника, 25 августа. Затем мост перекроют повторно в ночь со вторника на среду в тот же промежуток времени – с 20.00 до 6.00.

Решение о закрытии связано с большим объемом работ. Специалистам предстоит заменить плиты перекрытия на одном из участков. Рабочие произведут устройство гидроизоляции, сделают бетонную стяжку, уложат асфальт. С утра движение по мосту будут запускать в реверсивном режиме, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

В последний раз реверс в часы пик вызвал заторы. Для контроля за ситуацией и предупреждения аварий у въездов дежурили сотрудники ДПС.