Василий Орлов пожелал успеха участникам «Суворовского натиска» (фото)

В воскресенье, 23 августа, на полигоне ДВОКУ открылся международный военный конкурс «Суворовский натиск». Состязания экипажей боевых машин пехоты в нашем регионе проходят впервые. Участников и зрителей поприветствовал губернатор Амурской области Василий Орлов.

— Это большая честь и ответственность принимать международный конкурс «Суворовский натиск» — один из самых зрелищных в Армейских международных играх – 2020. Хотел бы поблагодарить организаторов. Видел, какие усилия предпринимало руководство ДВОКУ. Во многом решение о проведении «Суворовского натиска» здесь, в Приамурье, было принято благодаря нашему прославленному Дальневосточному высшему общевойсковому командному училищу, которое из года в год занимает первые и призовые места в различных Всероссийских армейских конкурсах. Желаю успеха всем участникам, а зрителям хороших зрелищ и эмоций, — сказал Василий Орлов.

Интересно, что в рамках прямой трансляции ко всем собравшимся на открытии обратились Президент страны Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и, разумеется, министр обороны Сергей Шойгу.

Напомним, в соревнованиях примут участие команды из России, Афганистана, Белоруссии, Ирана, Конго, Мали, Мьянмы и Экваториальной Гвинеи.