Очередной конец света? В ноябре к Земле приблизится астероид

В NASA сообщили, что к Земле движется астероид. 2018 VP1 диаметром около двух метров приблизится к нашей планете второго ноября.

Астероид обнаружили в 2018 году, он относится к группе Аполлона. Ему требуется 731 земной день, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Астероид максимально удаляется от звезды на 340 миллионов километров и приближается к ней на 135 миллионов километров.

Учёные считают, что 2018 VP1 не опасен для землян. Вероятность того, что он поразит Землю, составляет всего 0,41%, говорят астрономы.

В конце октября, жителям Земли посчастливится увидеть «голубую» Луну, звездопад Тауриды и Уран в ближайшей к Земле точке своей орбиты, пишет pogoda.mail.ru.