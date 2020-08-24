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сегодня, 10:08 7

Очередной конец света? В ноябре к Земле приблизится астероид

Очередной конец света? В ноябре к Земле приблизится астероид

В NASA сообщили, что к Земле движется астероид. 2018 VP1 диаметром около двух метров приблизится к нашей планете второго ноября.

Астероид обнаружили в 2018 году, он относится к группе Аполлона. Ему требуется 731 земной день, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Астероид максимально удаляется от звезды на 340 миллионов километров и приближается к ней на 135 миллионов километров.

Учёные считают, что 2018 VP1 не опасен для землян. Вероятность того, что он поразит Землю, составляет всего 0,41%, говорят астрономы.

В конце октября, жителям Земли посчастливится увидеть «голубую» Луну, звездопад Тауриды и Уран в ближайшей к Земле точке своей орбиты, пишет pogoda.mail.ru.

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#космос

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Два метра? Это шутка? На какой высоте он сгорит? Ставки можно делать?

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Метры с километрами скорее всего перепутали

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    "... в небе будут летать железные птицы и клювами своими железными будут клевать людей, и то уже будет перед концом света ...". Так думали в конце 19 века. Это цитата из наиболее известного романа эмигранта А. Кузнецова про окупацию Киева.

  • Разнящий

    Разнящий
    49 минут назад

    Скорее бы уже.

  • Мапа

    Мапа
    33 минуты назад

    Да, астероид действительно мелкий ~ 2 м.

    Этот 2014 MR26 - покрупней, почти в диаметре ~ 700 м. Пронесется "близко" к Земле в октябре. Вероятность, правда, что врежется в миллион раз меньше, чем у 2018 VP1 :)

    Астероиды проекта Sentry

    https://cneos.jpl.nasa.gov/sentry/

    Может НАСА статистику Sentry собирает, чтобы в дальнейшем Илон Маск редкую руду добывал из этих "опасных" астероидов? :)

  • Мапа

    Мапа
    30 минут назад

    Да, астероид действительно мелкий ~ 2 м.

    Этот 2001 CA21 - покрупней, почти в диаметре ~ 700 м. Пронесется "близко" к Земле в октябре. Вероятность, правда, что врежется в миллион раз меньше, чем у 2018 VP1 :)

    Астероиды проекта Sentry

    https://cneos.jpl.nasa.gov/sentry/

    Может НАСА статистику Sentry собирает, чтобы в дальнейшем Илон Маск редкую руду таскал из этих "опасных" астероидов? :)

  • Мапа

    Мапа
    29 минут назад

    Дважды сообщение отправил. "2001 CA21" - верное название. А форума всё нет - печально :(

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