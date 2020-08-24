В Магдагачинском районе спасли увязших в болоте женщин

Амурские полицейские спасли двух женщин, которые накануне отправились в лес и увязли в болоте. Происшествие случилось в лесном массиве в восьми километрах от поселка Магдагачи.

Подруги днем ушли за грибами. Спустя некоторое время они позвонили знакомому и сообщили, что заблудились и самостоятельно выбраться из леса не могут.

На место выехали сотрудники полиции. Обнаружить пропавших женщин удалось только к часу ночи в заболоченной местности. Они застряли по пояс в трясине и не смогли выбраться самостоятельно, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Правоохранители вытащил грибниц из болота и разожгли костер, чтобы они согрелись. После их отвезли домой в поселок. В настоящее время их жизням ничего не угрожает.