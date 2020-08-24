Кризис в «Петропавловске»: профсоюз пригрозил забастовкой новому Совету директоров

Уже два месяца длится скандал вокруг амурского добывающего предприятия «Петропавловск». 10 августа на повторном собрании акционеров амурского «Петропавловска» противникам основателя компании Павла Масловского с минимальным перевесом голосов удалось добиться формального отстранения его и прежнего Совета директоров от руководства группой компаний.

Новый состав Совета директоров, куда вошли представители челябинского олигарха Струкова, немедленно нарушил свои «предвыборные обещания», заключавшиеся в том, что для руководства «Петропавловском» будет найдена наиболее подходящая профессиональная и независимая команда с помощью специальной компании и по конкурсной процедуре. Практически сразу же была предложена кандидатура нового, не имеющего никакого отношения к Приамурью и горнодобывающей отрасли партнера компании-миноритария «Петропавловска» Максима Мещерякова.

Редакция ИА «Амур.инфо» уже подробно освещала этот конфликт, поскольку он имеет самое непосредственное отношение к жизни области. Последствия для экономики Приамурья могут быть самыми неблагоприятными – вплоть до того, что «Петропавловск» может сменить свой юридический адрес, а значит, и перестанет платить налоги в областной бюджет. Кроме того, в рамках «оптимизации расходов» могут быть закрыты непрофильные незарабатывающие подразделения «Петропавловска», вроде Покровского горного колледжа, а также многочисленные социальные проекты, которые долгие годы поддерживала команда Масловского. Тревогу бьют и амурские природозащитники: компания Струкова – который согласно мнению многих экспертов отрасли, озвученных в СМИ, пытается взять под контроль «Петропавловск», – неоднократно обвинялась в грубейших нарушениях экологического законодательства.

Но главное, конечно, люди. В заложниках ситуации оказался весь девятитысячный коллектив «Петропавловска». Люди обеспокоены своим будущим: про условия труда, производственный травматизм и низкий уровень зарплат на предприятиях струковского «Южуралзолота» ходит дурная слава. Благодаря хитрым системам штрафов и вычетов на руки сотрудники получают в два-три раза меньше обещанного, да и эти деньги удается выбить не всегда – уже не раз на шахтах, принадлежащих Струкову, вспыхивали забастовки из-за долгов по зарплатам.

В адрес нашей редакции пришло письмо от профсоюза работников «Петропавловска» акционерам компании, в котором они выражают отношение к произошедшему. Уверены, что голос людей, отдавших работе на предприятии долгие годы жизни, должен быть услышан, поэтому публикуем письмо полностью.

Совету директоров компании Petropavlovsk Plc

Открытое письмо от профсоюза трудового коллектива предприятий, входящих в группу компаний «Петропавловск»

Уважаемые дамы и господа!

Два месяца мы – члены независимой профсоюзной организации работников АО «Покровский рудник», – как и все сотрудники группы компаний «Петропавловск», со всенарастающей обеспокоенностью следили за событиями, происходящими в руководстве компании.

Мы – рабочие, инженеры, технологи, водители, проектировщики, взрывники, геологи, химики. Мы – те, чей труд создает то, что вы называете «стоимость акций». Мы образованы, потому что иначе бы у нас не получилось создавать «стоимость» для вас на настоящем этапе научно-технического прогресса.

Многие из нас владеют английским языком, и мы можем разобраться в происходящем с компанией, где мы работаем уже не один год и за которую мы искренне болеем. Мы являемся, выражаясь принятым у вас термином, «стейкхолдерами» компании и считаем необходимым сообщить вам наше мнение о происходящем.

Сложившаяся ситуация сегодня беспокоит всех, кто связал с «Петропавловском» свое настоящее и будущее. В результате голосования на собраниях акционеров компании «Петропавловск» 30 июня, а затем 10 августа, от руководства компании были отстранены или не допущены к нему пять уважаемых независимых неисполнительных директоров, которые уже посетили наши предприятия, были знакомы с компанией и коллективом, а также один из основателей компании, Павел Алексеевич Масловский.

Мы внимательно следили за публикациями в СМИ и читали аргументы, которые приводили акционеры, высказавшиеся против команды, управляющей сегодня «Петропавловском». Они писали, что компании нужно новое, эффективное руководство, они выразили сомнения в квалификации нынешнего менеджмента и предложили привлечь независимую компанию, чтобы выбрать самого лучшего директора для «Петропавловска».

И что мы видим? Прошла всего лишь неделя с проведения очередного собрания акционеров, а совет директоров уже предложил кандидатуру этого «эффективного руководителя».

Мы не знали, кто такой М.Г. Мещеряков, но мы изучили его биографию, пообщались с коллегами из соседней ЕАО, где он дистанционно «руководил» (и не слишком успешно) компанией масштаба меньше цеха в одном из предприятий «Петропавловска». Мы считаем, что этот человек не обладает ни знаниями, ни опытом, ни квалификацией, чтобы возглавлять такую компанию, как «Петропавловск».

В его биографии есть только два примера непосредственного руководства промышленными предприятиями – это компания «Ресурсы малого Хингана» и «Архангельскгеологодобыча». Первая – контора со 150 сотрудниками – в 60 раз меньше, чем девятитысячный коллектив «Петропавловска». Заведующая столовой на любом из наших рудников руководит сопоставимым коллективом. Выручка этой компании за 2019 год составила 164 миллиона рублей – это меньше бюджета одного подразделения в «Петропавловске». ГОК «Архангельскгеологодобыча» был чуть больше, но это всего лишь одно предприятие, несопоставимое по сложности и технологическому разнообразию, организационному масштабу с «Петропавловском», в состав которого входят не только совершенно разные производственные участки, но и геологоразведочные, образовательные, научные, проектировочные коллективы.

В публичных заявлениях акционеры также заявляли, что «…директор должен быть независимым, равноудаленным от всех акционеров», – это сказал в интервью «Коммерсанту» наш новоявленный акционер Константин Струков. Как можно считать независимым Максима Мещерякова, который не просто связан с компанией Bonum Capital, которая является акционером «Петропавловска» и голосовала против Совета директоров, но и является одним из ее учредителей. По биографии М.Г. Мещерякова – это просто «лицо» Bonum Capital для активов, над которыми она пытается установить контроль, будь то банк «Возрождение» или торговый центр «Универмаг Цветной». Это вы называете «экспертизой» в горно-добывающей области в течение 17 лет?

Наше мнение таково: когда вы предлагаете нам в качестве «квалифицированного» и «независимого» директора Максима Мещерякова, либо вы стали жертвами обмана, либо сами осознанно обманываете и нас, и общественность, и акционеров. Нельзя работу строить на обмане, а начинать с него – самое последнее дело.

Не уверены, что вы знаете, но в России для таких серьезных добывающих компаний государственного и стратегического значения, как наша, есть специальный порядок приобретения и владения акциями. То, что мы видим сегодня, больше напоминает мутные махинации. В СМИ пишут, что нынешняя ситуация с «Петропавловском» – это попытка захвата предприятия владельцем «Южуралзолота» Струковым, о котором тот за спиной не только нашего руководства и всего трудового коллектива договорился с несколькими акционерами, о которых мы в первый раз слышим.

Кто, например, такая Евгения Кузнецова, которая числится по открытым для всех документам «контролирующим лицом» компании? По документам она всего лишь хозяйка салона красоты из Оренбурга. Вас не смущает, что косметолог из маленького провинциального города официально контролирует огромное золотодобывающее предприятие? А теперь фактически и указывает вам, как управлять другим – еще более масштабным бизнесом. Ведь теоретически Струков действует не сам по себе, а в интересах этой дамы со степного приграничья России и Казахстана. Нас это не просто смущает, а возмущает: о каком «эффективном руководстве» можно говорить, если все настолько непрозрачно и запутано?

«Петропавловск», в честное имя которого вложены десятилетия труда, фактически забрали непонятные люди при помощи схем из 1990-х через лихтенштейнские оффшоры.

Почему непонятные? За все эти полтора месяца никто из акционеров не предпринял попытки объясниться с трудовым коллективом компании, считая его, по-видимому, лишь довеском к производственным активам. При этом, читая об этих людях в прессе, мы не находим ничего, кроме скандальной репутации. Как, например, Николай Люстигер, который известен в России только тем, что был советником губернатора Челябинской области Дубровского, который скрывается теперь от правосудия непонятно где, будучи заподозренным в казнокрадстве. Для нас же важно – и это пронизывает всю историю нашего коллектива – честное и уважительное отношение к сотрудникам, постоянный диалог с людьми.

«Петропавловск» – это не просто совокупность акций, как может показаться издалека. «Петропавловск» – это, прежде всего, тысячи сотрудников всех профессий, которые гордятся своим трудом. Это рабочие династии и традиции, складывавшиеся десятилетиями. Это внимательное отношение к дальневосточной природе и партнерские отношения с местными жителями – потому что это наш родной регион. Это доверие к проверенному руководству, которое 25 лет назад создало компанию с нуля и все это время вместе с нами обеспечивало наши успехи и развитие, заслужив наше безоговорочное уважение.

Мы спроектировали, построили и запустили уникальный и сложнейший автоклав – а теперь нам говорят, что для повышения нашей эффективности нам необходим босс компании «Ресурсы малого Хингана», которая несколько лет выуживает олово из хвостов маленько мертвого советского рудника! Это не просто несправедливо – это оскорбительно.

Акционеры, выдвинувшие вас, дамы и господа, обвинили весь «Петропавловск» в неудовлетворительной работе, а все успехи компании объяснили лишь ростом цен на золото. Но мы-то все это время – каждый на своем месте – работаем, об этом свидетельствуют наши производственные результаты в этом году. В то время как на десятках вахт и объектов по всей стране разразились вспышки коронавируса и связанные с этим проблемы, потребовалось разворачивание военных госпиталей – наши предприятия продолжали работать, эпидемии не было допущено. Менеджмент, организовавший бесперебойную работу в пандемию и предотвративший вспышки заболевания, защитив трудовой коллектив, оказался для вас недостаточно компетентен?

А какие результаты могут предъявить те, кто критикует нас? Экологию Челябинской области, где нерекультивированные шламохранилища угольных фабрик, в том числе принадлежавших нынешним акционерам компании, горят, распространяют удушливую гарь и приводят к введению режима неблагоприятных метеоусловий? Струков, который много и красиво говорил про то, что нам надо добавить эффективности, как пишут в СМИ, избивает рабочих и даже сломал палец инженеру прямо на совещании. Он, как мы прочитали в СМИ, довел невыплатой зарплаты сотрудников забайкальского рудника до голодовки, а поселок Вершино-Дарасунский – практически до гуманитарной катастрофы. Возглавляемые им предприятия обвинялись в неуплате налогов и серьезнейших нарушениях природоохранного законодательства и законодательства об охране труда, там шахтеры гибли под завалами из-за экономии на базовых вещах. А потом еще и выясняется, что всю громаду ЮГК контролирует владелица салона красоты в Оренбурге. Может быть, где-то это и считают нормальным, но у нас на Дальнем Востоке такие вещи не проходят.

Инициированные этими людьми корпоративные конфликты подрывают нашу работу. Мы видим из новостей, что от Petropavlovsk plc ушел аудитор. Уже уходят опытные и знающие сотрудники. Каких «увеличений эффективности» нам ожидать дальше?

Мы заявляем о своем категорическом неприятии кандидатуры навязываемого вами некомпетентного нового директора М.Г .Мещерякова и призываем вас вернуться к собственным предвыборным обещаниям. А именно: начать поиск наиболее профессионального руководителя с опытом, сомасштабным тому, что мы делали много лет и продолжаем делать. Затем предложить его кандидатуру не только банкирам в лондонских офисах или оренбургским косметологам, но и нам – тем, кому предстоит с ним работать на земле.

В случае, если наш голос будет проигнорирован, оставляем за собой право на любые формы законного сопротивления, вплоть до забастовки. Настоятельно просим уважать наше мнение, не испытывать терпение сотрудников компании и позволить нам создавать «стоимость» для вас ежедневным трудом в спокойной обстановке.

21.08.2020

Председатель НПОР АО «Покровский рудник»

А.Г. Хлевов