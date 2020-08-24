По Благовещенску прокатилась новая волна эвакуаций

Очевидцы сообщили, что сегодня утром эвакуировали ТЦ «Флагман», ТРЦ «Острова», а также «Большой Хуа Фу» и гостиницу «Юбилейная». Около ТЦ «Флагман» стоит пожарная машина. Также по словам очевидцев, на месте находятся около тридцати работников ТЦ.

По неподтверждённой пока информации торговые центры снова «минируют». Полиция проводит проверку. Пресс-служба ведомства даст официальный комментарий после прояснения ситуации. К слову, "Острова" уже вернулись к привычному режиму работы. Редакция Амур.инфо будет следить за ситуацией.

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