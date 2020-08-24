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24августа
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сегодня, 09:30 6

Каждый пятый школьник в России не против частичной «дистанционки»

Каждый пятый школьник в России не против частичной «дистанционки»

Онлайн-школа Skysmart провела опрос среди школьников, чтобы узнать их отношение к дистанционному обучению. Почти половина (49%) стали больше ценить очное образование после весеннего перехода на «удаленку», ссылается «Российская газета» портал russian.rt.com

24% опрошенных высказались иначе — очное обучение стали ценить меньше. Еще 20% школьников (то есть каждый пятый) считают, что обучение должно быть наполовину дистанционным.

Среди плюсов очного обучения в классах 30% школьников назвали то, что учителя лучше объясняют материал. 29% - отметили, как важно общаться с одноклассниками вживую. 11% - назвали важность живого общения и с учителями.

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#образование #школа

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    На фотографии из четырёх учеников у троих избыток веса

  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    2 часа назад

    Началось педалирование темы дистанционки... сейчас будут к этому подводить и потом введут все же... и будет трындец

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    да дистанционке столько задают , сколько учителя и в жизни своей на уроках не выдавали

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Быдлом управлять легче. Очень эффективно запускать на компьютере программу "учитель" и он типа учит, ни школ не надо, ни учителей. Родители, в общем только на одни ваши плечи капиталистическое государство перекладывает труд по образованию ваших детей, ведь они же ваши дети, а не их. Ну а эксплуатировать их будут они, когда худо бедно вырастите их. Смотрите, скинули по факту себя по факту обязательства по пенсии, мед. обеспечению и образованию.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Капитализм, счастье, зашибись!(с)

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    СМИ, прекратите обманывать население! За дистанционное никого, исключение лодыри, бездари, двоечники, некоторые недалёкие чиновники. Позор властям, которые продвигают подобные методы убучения. Лучше бы потратили эти средства на замену старых оконных рам, с разбитыми окнами, в школах, батарей отопления, напольного покрытия, где этого не сделали. Такие школы есть.

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