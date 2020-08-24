Каждый пятый школьник в России не против частичной «дистанционки»

24% опрошенных высказались иначе — очное обучение стали ценить меньше. Еще 20% школьников (то есть каждый пятый) считают, что обучение должно быть наполовину дистанционным.

Среди плюсов очного обучения в классах 30% школьников назвали то, что учителя лучше объясняют материал. 29% - отметили, как важно общаться с одноклассниками вживую. 11% - назвали важность живого общения и с учителями.