Каждый пятый школьник в России не против частичной «дистанционки»
Онлайн-школа Skysmart провела опрос среди школьников, чтобы узнать их отношение к дистанционному обучению. Почти половина (49%) стали больше ценить очное образование после весеннего перехода на «удаленку», ссылается «Российская газета» портал russian.rt.com
24% опрошенных высказались иначе — очное обучение стали ценить меньше. Еще 20% школьников (то есть каждый пятый) считают, что обучение должно быть наполовину дистанционным.
Среди плюсов очного обучения в классах 30% школьников назвали то, что учителя лучше объясняют материал. 29% - отметили, как важно общаться с одноклассниками вживую. 11% - назвали важность живого общения и с учителями.
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