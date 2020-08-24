Фоторепортаж Амур.инфо: как ремонтируют железную дорогу

В Амурской области сотрудники Забайкальской железной дороги заканчивают летнюю ремонтную кампанию. Наш корреспондент побывал в Белогорском районе и запечатлел, как железнодорожники меняют старые пути на новые.

Как рассказал заместитель начальника ЗабЖД по территориальному управлению Пётр Сапрыкин, в этом году железнодорожникам нужно капитально отремонтировать 104 километра путей. Кампания началась в первых числах апреля. Сейчас меняют пути на одном из последних перегонов между станцией Украина и селом Бочкарёвка.

Все работы проходят в так называемом режиме закрытых перегонов — один из путей на участке полностью перекрывается на трое суток. Поезда пропускают по соседней линии. В сутки по перегону проходят более 130 поездов в обоих направлениях.

Энергетики обесточивают линии электропередач, а на пути выходят особенные машины — путеразборочный и путеукладочный поезда. Железнодорожники разбирают пути секция за секцией, грейдер выравнивает насыпь, а следом же укладывают новые шпалы и рельсы. Эти рельсы – временные.

На следующий день после укладки на дорогу выйдет другая установка – она будет чистить щебень прямо под путями. Специальные захваты выгребают камни из-под шпал и избавляют их от мусора и посторонних примесей. Затем уже чистый щебень возвращается на место. Это делается для того, чтобы насыпь не пропитывалась водой. «Мокрая» основа железной дороги теряет устойчивость.

После очистки щебня и выправки насыпи, наступит третья фаза ремонта — временные рельсы снимут, а вместо них уложат бесстыковочные. Длина каждой такой плети – 800 метров. Бесстыковочные пути лучше старых рельс – возникает меньше вибраций при движении поездов, меньше изнашивается дорога.

Ремонтная кампания закончится до сентября. На сегодня сотрудники ЗабЖД отремонтировали уже более 80 километров.