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Выбор читателей за 23 августа

Выбор читателей за 23 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 23 августа.

В Приамурье вернётся июльская жара

Температура выше климатической нормы на 5-6 градусов прогнозируется в Хабаровском крае, Амурской области и Приморье в ближайшие несколько дней, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В Амурской области дожди и грозы: прогноз погоды на 24 августа

По данным метеоагентств, 24 августа в области сохранится переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Днем временами грозы, порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Северо-западные территории могут накрыть проливные дожди.

Дамба на Томи у посёлка Остров Старица не справилась с подъемом воды (видео)

Минувшей ночью специалисты МЧС нашли проран в берегоукрепительной дамбе на реке Томь. Узкий проток в косе образовался у посёлка Остров Старица. Ширина выявленного участка — 3 метра, глубина — до 1,5 метров.

Всех желающих на открытие «Суворовского натиска» отвезут на бесплатном автобусе

В воскресенье, 23 августа, на полигоне ДВОКУ состоится торжественное открытие международных военных состязаний «Суворовский натиск». Мероприятие начнется в 16:30. Всех желающих довезёт до места и заберёт обратно бесплатный автобус.

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#интернет #СМИ

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