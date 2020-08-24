Гороскоп на 24 августа: Стрельцам нужно завершить начатое, а Овнам заняться спортом

Восход Солнца: 05:32

Заход Солнца: 19:31

Солнце в Деве.

Овен. Активный день, который будет благоприятным для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок, путешествий. Общение с друзьями, коллективное времяпрепровождение позволит вам проявить свои таланты, принесет положительные эмоции. Для достижения гармонии в отношениях не настаивайте на своем мнении, но будьте искренни и честны со своими близкими.

Телец. Двойственный день. Сегодня радости и невзгоды будут сменять друг друга. Не идите на компромисс с совестью — можете потерять много верных друзей. В сложной жизненной ситуации лучше сконцентрироваться на главном и не замечать мелких неприятностей. Остерегайтесь романтических приключений, они могут привести к нежелательным последствиям.

Близнецы. Ситуация ухудшится, и нерешенные проблемы могут стать причиной возникновения осложнений во время переговоров и при заключении сделок. Сегодня займите выжидательную позицию, так как достигнуть задуманной цели будет тяжело. Возможно резкое ухудшение материального положения из-за непредвиденных расходов. Остерегайтесь травм, отравлений, обманов, краж.

Рак. Возможно, сегодня вы сможете нормализовать обстановку в семье. Однако неприятный осадок сохранится еще на какое-то время, так как взаимные обиды трудно забываются. Общество близких людей поможет вам отвлечься от неприятностей. К тому же новые интересные знакомства могут развиться в дружеские отношения. Сегодня все вероятные конфликты между вами и партнером будут так или иначе связаны с кем-то из вашего окружения. Лучше просто устройте день закрытых дверей.

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Лев. Избегайте конфликтов, иначе рискуете стать мишенью для нападок и недобрых шуток. Постарайтесь не поддаваться смене настроения и не принимать импульсивных решений. Негативные тенденции первой половины дня обусловят финансовые затруднения, неприятные известия или ссоры с коллегами. Серьезные помехи или исправление чужих ошибок потребуют много времени и сил. Избегайте пустых разговоров, двусмысленных ситуаций, посторонних советов.

Дева. Во второй половине дня вы ощутите поддержку близких людей, однако неприятности начала дня не дадут вам успокоиться. Благоприятный день для контактов, творческих встреч, воплощения своих замыслов в жизнь. Сегодня очень велика вероятность того, что вам удастся улучшить свое финансовое положение или достигнуть прогресса в делах, правда, на непродолжительное время. Возможны осложнения, возникшие из-за опрометчивых обещаний или перегрузки работой. Не исключено, что ваша репутация может немного пошатнуться.

Весы. Благоприятный день. Возможность решения в этот день каких-либо проблем необычайно высока, однако лучше не затевать новые проекты, а только их планировать. Наиболее успешной будет разного рода коллективная деятельность. Для достижения поставленной цели привлеките к своим проектам и планам других людей, чтобы общими силами действовать более эффективно и надежно. Если все будет складываться успешно, не исключено, что к концу года вы повысите свое общественное и материальное положение.

Скорпион. Сегодня возможны неприятные приключения, катастрофы, болезнь. Если вы водите машину, будьте особенно внимательны на дороге. Во второй половине дня возможна неожиданная удача. Если это случится, то постарайтесь использовать момент для укрепления собственного положения. Но не надейтесь на поддержку и помощь. Эмоциональный подъем будет характерен и для сегодняшнего дня. Даже если возникнет критическая ситуация, соберитесь, вы сможете справиться со многими проблемами. А пока перенесите исполнение задуманного на ближайшее будущее.

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Стрелец. Сегодня постарайтесь завершить старые дела и положить конец давним спорам с родственниками, особенно если они касаются наследства и недвижимости. Вероятно, что вы столкнетесь с грубостью, непониманием. Мелкие ссоры могут разрастись до крупного скандала. Не исключен разрыв всяческих отношений.

Козерог. Благоприятный день. Вы с успехом сможете реализовать себя в предпринимательской деятельности и в сфере искусства. День полон новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах. Стремление к порядку и некоторый прагматизм в эмоциях помогут избежать недоразумений. На данном этапе вы можете находиться в приподнятом настроении и будете полны благих намерений. Много времени могут отнять бытовые вопросы.

Водолей. День неблагоприятный для активных действий и дел, требующих немедленного решения. Существует вероятность некоторого ухудшения финансового положения. В ближайшее время вам не следует надеяться на какие-либо денежные поступления. Разберитесь с прежними делами и наметьте перспективы на будущее.

Рыбы. Сегодня появится сонливость и лень, день имеет слабую энергетику. Не стоит затевать важных дел. Возможно, активизируются старые враги. Удачное расположение звезд сулит успех в коммерческих операциях. Некоторые непредвиденные трудности заставят вас искать необычные пути решения проблем, нетрадиционный подход к делу. Вероятны осложнения в личной жизни. Не делайте ложных выводов, пока все определенно для себя не выясните.

Астролог: Вальдемар Небоходцев