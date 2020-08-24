Гороскоп на неделю 24 – 30 августа: Весам придётся выгрызать радость, а Ракам следить за самочувствием

Общий астрологический прогноз на неделю с 24 по 30 августа для всех знаков Зодиака.

Овен. В начале недели проявите внимательность, так как возможна череда хоть мелких, но досадных неприятностей, подлостей со стороны и разговоров за спиной. В середине недели вас могут пригласить на вечеринку, но вы должны подумать о правильности своего выбора.

Телец. Тельцам будут доверять в решении спорных вопросов. Несмотря на такое доверие со стороны вашего окружения, постарайтесь никого не судить и не высказываться критично по вопросам, которые лично вас не касаются.

Близнецы. На этой неделе велика вероятность каких-то громких успехов в творчестве, причем не исключено, что они помогут вам достичь и какой-то коммерческой цели. Кроме того, вы можете увлечься чем-то достаточно опасным.

Рак. Ракам нужно тщательно следить за своим самочувствием. Не исключены гормональные проблемы, аллергические реакции, болезни, связанные с состоянием печени или сердечно-сосудистой системы. В это время также необходимо укреплять иммунитет.

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Лев. Львам не хватает загадочности: они слишком простые, а потому неинтересны таинственной фортуне. Поэтому им нужно выбирать нижнее белье синего или фиолетового цвета. Это цвета магии, мистики.

Дева. На этой неделе придется разбираться с накопившимися давно делами, которые откладывать на будущее уже невозможно. На начало недели не стоит планировать серьезные деловые встречи, так как вам могут помешать совершенно непреодолимые обстоятельства.

Весы. На этой неделе вас ждет какая-то радость. Правда, ее, скорее всего, придется буквально выгрызать зубами, жестко бороться за возможность получить то, чего очень хочется.

Скорпион. У Скорпионов на этой неделе, скорее всего, появится сильная тяга к обучению. Рекомендуется интенсивно учиться, восполнять пробелы в знаниях по темам, которые вам наиболее интересны.

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Стрелец. В понедельник Стрелец может случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Звезды склоняют его к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет.

Козерог. Многим Козерогам в это время будет сопутствовать удача. Возможно, вы почувствуете прилив активности или окажетесь в центре внимания других людей. Это благоприятное время для того, чтобы привлечь внимание к своей персоне, а также завоевать симпатии аудитории.

Водолей. На этой неделе вам, скорее всего, предстоит получить какие-то дополнительные блага; возможно, они будут иметь вид подарка от очень хорошо относящегося к вам человека. Кроме того, вы, вероятно, проясните какую-то туманную ситуацию, что в свою очередь позволит вам строить вполне жизнеспособные планы.

Рыбы. Все хорошее, что должно случиться с вами в ближайшее время, придет к вам неожиданно. Вообще в этот период лучше ничего не планировать: все равно все пойдет не по плану.

Астролог: Вальдемар Небоходцев