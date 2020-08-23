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23августа
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сегодня, 17:41 0

Открытие «Суворовского натиска» в Благовещенске ознаменовал артиллерийский залп (фото)

Открытие «Суворовского натиска» в Благовещенске ознаменовал артиллерийский залп (фото)

Впервые в Благовещенске армейские состязания «Суворовский натиск». Теперь официально. Прямо сейчас на полигоне ДВОКУ проходит торжественное открытие игр. После спуска группы парашютистов с флагом соревнований земля содрогнулась от артиллерийских залпов. Корреспонденты Амур.инфо работают на месте событий, а сейчас мы вам коротко расскажем о том, что уже известно.

Итак, после того, как флаг «Суворовского натиска» спустился буквально с неба, зрителям представили возможности современной бронетехники и артиллерии. К слову, возглавил выход армейских машин и установок старичок Т-34ый. Пауза… и раскатом грома ударили выстрелы танка Т72Б3, артиллерийских установок «Акация» и «Гиацинт». Ещё можно было увидеть в деле армейский мотовездеход АМ-1 и БТР-80-2АМ.

Уже на большом экране собравшимся показали видеоперезентацию легендарного танка «Армата» и других новшеств наших вооруженных сил. Затем под открытым небом концертные номера артистов областной филармонии.

Надо сказать, что в Приамурье серьёзно подошли к подготовке этого важного военного события. Накануне открытия на полигоне побывал губернатор области Василий Орлов.

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#военные #спорт

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