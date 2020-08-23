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сегодня, 17:34 1

В Амурской области 17 новых заражений коронавирусом

В Амурской области 17 новых заражений коронавирусом
Фото: https://pixabay.com/

По данным регионального Роспртребнадзора в Приамурье выявлено 17 новых случаев заражения covid. 13 из них в Благовещенске, два в Тынде и по одному в Зее и селе Владимировка.

Таким образом, темп суточного прироста составил 0,5%. На сегодняшний день в регионе выявлено 3189 случаев новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости – 403,65 на 100 тысяч населения.

49,9 % протекают в форме пневмоний, 42,1 %, как ОРВИ и 8,0 % бессимптомно.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,2 %.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    16 минут назад

    на спад пошло

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