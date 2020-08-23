В Амурской области 17 новых заражений коронавирусом

По данным регионального Роспртребнадзора в Приамурье выявлено 17 новых случаев заражения covid. 13 из них в Благовещенске, два в Тынде и по одному в Зее и селе Владимировка.

Таким образом, темп суточного прироста составил 0,5%. На сегодняшний день в регионе выявлено 3189 случаев новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости – 403,65 на 100 тысяч населения. 49,9 % протекают в форме пневмоний, 42,1 %, как ОРВИ и 8,0 % бессимптомно. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,2 %.

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