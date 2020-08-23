Люди с позитивным взглядом на жизнь реже болеют онкологическими заболеваниями
Причина появления раковых клеток в организме до сих пор окончательно не установлена. При этом известен ряд факторов, из-за которых растет риск развития онкологических заболеваний. К ним относят хронический стресс, хроническое воспаление, неправильное питание, генетическую предрасположенность.
Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал, что сильнее подвержены онкологии те, кто сконцентрирован на негативных эмоциях.
— Открытые люди, люди, которые испытывают положительные эмоции, общительные, которые позитивно смотрят на вещи и мир, на мой взгляд, они существенно меньше болеют, чем закрытые, агрессивно настроенные, неудовлетворенные жизнью, — цитирует врача РИА.
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