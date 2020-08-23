Будут ли в России новые выплаты на детей в 10 тысяч рублей?

Перед началом нового учебного года многие родители ожидают третью волну социальных выплат в размере 10 тысяч рублей. Соответствующая петиция уже собрала сотни тысяч подписей. Если власти примут подобное решение, то предстоит изыскать на эти цели 270 миллиардов рублей.

—Надо отметить, что в особо острый период пандемии президентом, правительством и парламентом были приняты важные решения в пользу семей с детьми, которые были выполнены. По-прежнему прядка 10-12 тысяч человек ежедневно обращаются за выплатами на детей. И люди деньги получают. Но дело в том, что все те меры, которые по выплатам уже были предприняты, на сегодняшний момент обошлись в 580 миллиардов рублей. В текущем бюджете такие средства не были предусмотрены. Конечно, если президентом будет принято оперативное решение, то поэтому же алгоритму третья волна выплат состоится. Стоимость такого решения — сотни миллиардов рублей. В условиях, когда стана по известным всем объективным причинам несет большие экономические потери, найти деньги в текущем бюджете будет сложно. Скорее всего, региональные власти будут оказывать помощь наиболее нуждающимся семьям при подготовке ребят к школе. Но веерных выплат по 10 тысяч рублей вряд ли следует ожидать, — сообщил Валерий Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.

Никита Масленников, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития в интервью МК рассказал:

— Если такое решение будет принято, это очень хорошо. Пока же получается любопытная картина, что примерно в 40% малообеспеченных семей есть дети от 7 до 16 лет. Конечно, такая субсидия к началу учебного года была бы уместна в силу того, что ситуация с реальными доходами в стране оставляет желать лучшего. Будет ли такое решение принято, зависит от проекта бюджета следующего года. Впоследствии придется перестраивать всю социальную политику, но разовая помощь в настоящее время необходима. Подготовка ребенка к учебному году всегда связана с большими затратами, а если в семье два или три школьника, то суммы выходят очень серьезные. Стоимость учебного года во всех регионах разная и сказать, сколько денег может потребоваться — сложно. Правительством было принято решение об увеличении Фонда национального благосостояния на 1,8 трлн рублей. Целевое предназначение этих средств — антикризисные расходы. По каждому из таких решений не нужно вносить дополнительные поправки к законам, а значит, выплаты можно провести достаточно оперативно.

Многие эксперты сходятся на том, что Российское правительство не может себе позволить совершать постоянные выплаты, так как непонятно будет ли «вторая волна» пандемии.

— Думаю, что правительство не пойдет на такой шаг. Многие эксперты исходят из того, что осенью нового «закрытия» экономики на пандемию, как весной, не случится. Но если так будет, то денег понадобится достаточно много, чтобы выйти из этой ситуации. Полагаю, что в части поддержки населения будет прослеживаться определенная экономия, так как неизвестно в глобальном смысле, что будет с экономикой завтра. Деньги нужны на «черный день». Исходя из этой логики, на третью волну массовых выплат правительство вряд ли пойдет. Спрос на нефть и цены на черное золото до желаемых уровней не восстановятся, так же как и объемы экспорта углеводородов. Поэтому бюджет будет дефицитным и властям придется экономить, — Игорь Николаев, доктор экономических наук.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и доктор экономических наук Оксана Дмитриева считает, что государство должно провести третью волну выплат, но только тем, кто попал в тяжелые жизненные условия.

— Если третья волна выплат будет, то она должна быть дифференцированной. Деньги следует выделять не всем подряд, а только тем семьям, в которых родители попали в трудную жизненную ситуацию: лишились работы, ушли в неоплачиваемый отпуск, попали под сокращение зарплаты. Такая выплата целесообразна, но необходимы более четкие критерии для ее осуществления. Разработать такую систему выплат до наступления нового учебного года вполне реально. Информация о гражданах, оказавшихся в тяжелом финансовом положении из-за пандемии коронавируса, должна поступать в соответствующие инстанции. Критерии можно установить оперативно, но соответствующее политическое решение должно было быть принято уже сейчас, чтобы успеть к 1 сентября. Впрочем, даже если родители получат деньги не к первому числу, а в течение всего сентября, это все равно будет большим подспорьем для семей, — прокомментировала этот вопрос Оксана Дмитриева.