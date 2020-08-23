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сегодня, 17:13 0

В России создали пропускную систему модифицированную для COVID-условий

В России создали пропускную систему модифицированную для COVID-условий
Фото: РИА

Российские ученые из холдинга «Швабе» (входит в «Ростех») создали модификацию тепловизоров с функцией распознавания лиц. Новинка приспособлена к работе в условиях COVID-пандемии и способна самостоятельно принимать решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

— На основе тепловизоров, разработанных «Швабе» в рамках борьбы с коронавирусом, создадут интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных. Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно чёрное тело для калибровки изображения, — рассказали представители «Швабе».

По заявлению разработчиков, новая система обладает повышенной дальностью действия. Название, которое получило новшество —"Зоркий". Так назывались малоформатные дальномерные фотоаппараты, которые с 1948 по 1960 год выпускались на Красногорском заводе им. С. А. Зверева.

— При условии, что сотрудники занесены в специальную базу, ещё до прикладывания пропуска человека к считывателю комплекс будет принимать решения, запускать и выпускать человека или нет, идентифицировать его личность по таким параметрам, например, как пол, распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской, записывать видео и не только, — отметили в пресс-службе компании.

Особое внимание создатели уделили автономности сервиса. Система может работать без участия оператора и при необходимости отправлять ему оповещения.

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#коронавирус

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