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сегодня, 16:32 2

В Приамурье вернётся июльская жара

В Приамурье вернётся июльская жара
Фото: https://pixabay.com/

Температура выше климатической нормы на 5-6 градусов прогнозируется в Хабаровском крае, Амурской области и Приморье в ближайшие несколько дней, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда

Столбик термометра по прогнозам поднимется до 28-30 градусов. По словам Вильфанда, аномально теплая погода сохранится на ближайшие пять дней.

Правда, с актуальной метеосводкой на завтра прогноз Вильфанда серьёзно расходится, но мы будем надеяться на лучший сценарий.

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#погода

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    1 час назад

    "...но мы будем надеется на лучший сценарий" - А мы уже практически потеряли всякую надежду на то, что Амуринфо примет, наконец, на работу грамотных сотрудников

  • sinoptik

    sinoptik
    1 час назад

    Хотелось бы узнать что такое актуальная метеосводка???)))

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