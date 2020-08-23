В Приамурье вернётся июльская жара

Столбик термометра по прогнозам поднимется до 28-30 градусов. По словам Вильфанда, аномально теплая погода сохранится на ближайшие пять дней.

Правда, с актуальной метеосводкой на завтра прогноз Вильфанда серьёзно расходится, но мы будем надеяться на лучший сценарий.