В Приамурье вернётся июльская жара
Температура выше климатической нормы на 5-6 градусов прогнозируется в Хабаровском крае, Амурской области и Приморье в ближайшие несколько дней, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда
Столбик термометра по прогнозам поднимется до 28-30 градусов. По словам Вильфанда, аномально теплая погода сохранится на ближайшие пять дней.
Правда, с актуальной метеосводкой на завтра прогноз Вильфанда серьёзно расходится, но мы будем надеяться на лучший сценарий.
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