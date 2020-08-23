Спасатели помогли жителям Старицы вывезти рогатый скот (видео)

Ситуация под постоянным контролем спасателей. Повышение уровня воды в реке Томь продолжается, прирост составляет 12-39 см/сутки, в районе Белогорска уже превышена неблагоприятная отметка на 18 см. Подъем уровня продолжится согласно прогнозу с 23 по 25 августа, сообщается на сайте управления МЧС по Амурской области.

Сегодня утром, 23 августа спасатели помогли местным жителям вывезти 27 голов мелкого рогатого скота. Техника и личный состав аэромобильной группы в любой момент готовы приступит к эвакуации.

На территории Белогорска подготовлен пункт временного размещения населения вместимостью до 50 человек. При ухудшении ситуации специалисты убедительно просят местных жителей проявить бдительность и незамедлительно эвакуироваться, не подвергая себя риску.