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сегодня, 15:37 0

Спасатели помогли жителям Старицы вывезти рогатый скот (видео)

Спасатели помогли жителям Старицы вывезти рогатый скот (видео)
Фото: https://28.mchs.gov.ru/

Сегодня ночью в Белогорске в берегоукрепительной насыпи на реке Томь обнаружили проран, это вызвало угрозу подтопления территории острова Старица. Специалисты МЧС оповещали жителей, но согласились уехать в пункт временного размещения только двое жителей острова. Спасатели помогли жителям вывезти 27 овец.

Ситуация под постоянным контролем спасателей. Повышение уровня воды в реке Томь продолжается, прирост составляет 12-39 см/сутки, в районе Белогорска уже превышена неблагоприятная отметка на 18 см. Подъем уровня продолжится согласно прогнозу с 23 по 25 августа, сообщается на сайте управления МЧС по Амурской области.

Сегодня утром, 23 августа спасатели помогли местным жителям вывезти 27 голов мелкого рогатого скота. Техника и личный состав аэромобильной группы в любой момент готовы приступит к эвакуации.

На территории Белогорска подготовлен пункт временного размещения населения вместимостью до 50 человек. При ухудшении ситуации специалисты убедительно просят местных жителей проявить бдительность и незамедлительно эвакуироваться, не подвергая себя риску.

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#Белогорск #наводнение #погода

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