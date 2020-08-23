С первого октября все соцвыплаты в России будут перечислять только на карту МИР

О том, что с 1 октября все пенсии и пособия будут переводить только на карты МИР напомнил Пенсионный фонд Амурской области. Таково Федерального закона «О национальной платежной системе».

Соответственно, тем получателям выплат, которые используют карты иных платежных систем, следует до этого времени заменить их на «Мир». При смене реквизитов счета, нужно будет предоставить актуальные данные в Пенсионный фонд. Удобнее всего сделать это онлайн, подав заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР (нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг).

Требование касается только граждан, получающих пенсии и иные социальные выплаты на счета банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa), и не распространяется на тех пенсионеров, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку) или доставляют почтой. Для них с 1 октября текущего года ничего не изменится, пенсии будут доставляться по той же схеме, что и раньше, сообщает региональный Пенсионный фонд.

Как показывает практика, зачастую счет получателя просто переводится на национальную платежную систему и реквизиты остаются прежними. В этом случае информировать о переходе Пенсионный фонд не нужно. Если же открывается новый счет, необходимо подать в ПФР заявление с новыми реквизитами.