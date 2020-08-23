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В Приамурье возвращаются дожди и грозы

В Приамурье возвращаются дожди и грозы

По данным метео агентств, 24 августа в области сохранится переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Днем временами грозы с порывами ветра до 14 метров в секунду. Северо-западные территории могут накрыть проливные дожди.

В ночные и утренние часы возможны сильные туманы, дымка. В ночные часы температура опустится до +11…+16°С в центральной и южной части, по северу до +3…+8°С. Днём заметно теплее - +22…+27 °С, на севере дожди и +13…+18 °С.

В Зее завтра днём возможны сильные грозы с порывами ветра до 12 метров в секунду, температура прогреется максимум до +15…+17°С. Ночью переменная облачность, +16°С. В Белогорске пасмурно и тепло. Днём +19…+24°С, во второй половине дня дожди. Ночью температура опустится до +17…+18°С. Ветер юго-восточный 6-9 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду. Шимановске дождливо, возможны грозы. Днём температура +21…+23°С, ночью ясно и +16…+18°С. В Свободном в течение дня будет переменная облачность, возможны небольшие осадки. В светлое время суток температура составит +22…+23°С, ветрено 3-10 метров в секунду, ночью +16…+17°С

В областной столице во второй половине дня и ночью ожидаются кратковременные дожди. Днём столбик термометра покажет +25°С, ночью температура опустится до +14…+16 °С

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#погода

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