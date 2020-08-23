В России родители могут оформить выходной 1 сентября
Трудовой кодекс нашей страны предусматривает возможность по согласованию с работодателем оформить на 1 сентября неоплачиваемый отпуск. Или же можно приурочить ежегодный оплачиваемый отпуск к этой дате, об этом рассказала «Российская газета» со ссылкой на Минтруд.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем индивидуально.
Но в рамках закона работодатель может устанавливать дополнительные гарантии для сотрудников. На некоторых предприятиях 1 сентября принято предоставлять родителям школьников дополнительный выходной. Такой порядок должен быть установлен отраслевыми соглашениями, коллективными договорами или локальными актами.
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