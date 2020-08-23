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сегодня, 13:44 0

Из-за паводка дорога «Белогорск-Бочкарёвка» закрыта для автотранспорта

Из-за паводка дорога «Белогорск-Бочкарёвка» закрыта для автотранспорта
Фото: @belogorck.ru

Напомним, вчера в Белогорске был введен режим ЧС «неблагоприятное явление». За минувшие сутки река Томь поднялась на 12 см (с 356 см до 368 см). Сегодня управление по делам ГО и ЧС сообщило, что зафиксирован перелив воды через дорогу, связывающую город Белогорск и село Бочкарёвка (Серышевский район).

Подтопленная трасса будет перекрыта Серышевским отделом ГИБДД во второй̆ половине дня. Для выезда и въезда в город транспортом необходимо воспользоваться Чеховским мостом.

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#Белогорск #наводнение #погода

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