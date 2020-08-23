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сегодня, 13:29 0

На освещение улиц Октябрьский район получил деньги из областного бюджета

На освещение улиц Октябрьский район получил деньги из областного бюджета
Фото: https://pixabay.com/

Чуть меньше полутора миллионов рублей потратили в посёлке Восточный Октябрьского района на покупку уличных фонарей. Это средства инициативного бюджетирования. Так, в населённом пункте появился 81 светильник.

А вот в Борисоглебке один миллион двести тысяч рублей потратят на создание контейнерной площадки и благоустройство кладбища.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Больше всего районы-участники обустраивали места массового отдыха населения, устанавливали объекты физической культуры и массового спорта и благоустраивали учреждения культуры. Некоторые в рамках инициативного бюджетирования освещали улицы и обустраивали места захоронений, сообщается на сайте амурского правительства.

С этого года проекты могут представить в минфин Приамурья не только сельские, но и городские поселения. Теперь возможность воплотить в жизнь задуманное появилась у 17 населённых пунктов таких, как Архара, Новобурейский, Бурея, Талакан, Завитинск, Магдагачи, Сиваки, Ушумун, Экимчан, Коболдо, Огоджа, Токур, Февральск, Серышево, Сковородино, Ерофей Павлович, Уруша.

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#ЖКХ #финансы

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