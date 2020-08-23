Детям до 5 лет носить маску не нужно

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют ношение защитных масок детям до 5 лет. Это связано с тем, что малыши не могут самостоятельно контролировать ношение защитных средств.

«От детей в возрасте 5 лет и младше не следует требовать ношения масок. Это основано на безопасности и общих интересов ребенка, а также на способности использовать маску надлежащим способом при минимальной помощи», ссылаются на информационный бюллетень ВОЗ, РИА Новости.

Ношение масок детьми в возрасте от 6 до 11 лет должно контролироваться родителями в зависимости от ряда факторов. К ним относят распространения вируса в месте проживания, способность ребёнка безопасно и правильно пользоваться маской, оценка со стороны родителей влияния ношения маски на обучение и психосоциальное развитие, а также доступ к защитным маскам, возможность их своевременно менять и стирать.

Кроме того, в опубликованных рекомендация ВОЗ и ЮНИСЕФ говорится о том, что дети в возрасте от 12 лет приравниваются к взрослым. Для них ношение масок считается обязательным, как и социальное дистанцирование не менее чем в 1 метр.

По последним сообщениям ВОЗ от новой коронавирусной инфекции в мире пострадало 22.8 миллионов людей, из них скончалось 795 тысяч человек.

Напомним, что маски россиянам придётся носить ещё два года.