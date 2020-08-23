В Благовещенке из-за ливня пострадало больше двухсот домов

В Благовещенске после подтопления обследовали улично-дорожную сеть, дома и социальные объекты. Специалисты оценивают ущерб. Соцзащита готовится к выплатам адресной помощи.

Были подтоплены следующие социальные объекты: детские сады №68, 47, 32, прогимназия, библиотека Машука, дом культуры в Белогорье.

Кроме социальных объектов, в городе было подтоплено более 220 частных жилых домов, в которых проживают около 1200 человек.

Обследование показало, что разрушение дорожного полотна произошло на участках улиц: Тенистая, Больничная, Белогорская, Садовая, Игнатьевское шоссе, Островского, Северная, Театральная, Магистральная, Воронкова, Высокая, Забурхановская, Завокзальная, Горная (п. Моховая Падь). Пострадали переулки: Корейский, Волочаевский, Западный, Кооперативный, Литейный, Райчихинский, Ключевой (с. Белогорье).

«Заявления от благовещенцев на выплату адресной помощи принимает ГКУ Амурской области «Благовещенское управление социальной защиты населения», сообщила пресс-служба городской администрации.