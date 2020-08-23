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сегодня, 11:05 0

Амурские военные готовы к борьбе с паводком

Амурские военные готовы к борьбе с паводком

В Амурской области военные спасательные отряды приведены в повышенную готовность. Такое решение принято в связи с резким ухудшением паводковой ситуации в области, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В воинских частях находится более 300 военнослужащих и около 50 единиц специальной техники. Основу отрядов составляют военные инженерных подразделений и подразделений радиационной, химической и биологической защиты. В случае необходимости они готовы отправиться на помощь в любой район области.

Дежурные службы продолжают круглосуточно мониторить паводковую ситуацию в районах воинских частей и других ведомственных объектов.

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#военные #наводнение #помощь

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