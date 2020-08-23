На Томи у посёлка Старица в дамбе нашли проран

Минувшей ночью специалисты МЧС нашли проран в берегоукрепительной дамбе на реке Томь. Узкий проток в косе образовался у посёлка Старица. Ширина выявленного участка - 3 метра, глубина до 1,5 метров.

Спасатели оперативно организовали берегоукрепление аэромобильной группировки. Все работы сильно осложняет течение Томи. Помимо работ по восстановлению дамбы провели подворовой обход жителей Старицы. Их оповестили об опасностях, а также обозначили место сбора для возможной эвакуации в ПВРы. Несмотря на это только 2 человека покинули своё жилье. Остальные жители посёлка от эвакуации отказались. Однако спасатели все же оставляют в готовности три автобуса для срочной перевозки населения.