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сегодня, 10:43 2

На Томи у посёлка Старица в дамбе нашли проран

На Томи у посёлка Старица в дамбе нашли проран
Фото: https://28.mchs.gov.ru/

Минувшей ночью специалисты МЧС нашли проран в берегоукрепительной дамбе на реке Томь. Узкий проток в косе образовался у посёлка Старица. Ширина выявленного участка - 3 метра, глубина до 1,5 метров.

Спасатели оперативно организовали берегоукрепление аэромобильной группировки. Все работы сильно осложняет течение Томи. Помимо работ по восстановлению дамбы провели подворовой обход жителей Старицы. Их оповестили об опасностях, а также обозначили место сбора для возможной эвакуации в ПВРы. Несмотря на это только 2 человека покинули своё жилье. Остальные жители посёлка от эвакуации отказались. Однако спасатели все же оставляют в готовности три автобуса для срочной перевозки населения.

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#Белогорск #МЧС #наводнение

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    в первый раз слышу слово проран

  • Kadet_84

    Kadet_84
    23 минуты назад

    Поясните фразу: "берегоукрепление аэромобильной группировки"

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