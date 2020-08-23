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сегодня, 10:38 0

13 населённых пунктов Приамурья остаются подтопленными

13 населённых пунктов Приамурья остаются подтопленными
Фото: https://28.mchs.gov.ru/

На сегодняшнее число, 23 августа в Амурской области подтопленными остаются 13 населённых пунктов в восьми муниципалитетах. Пострадали от воды 705 приусадебных участков. Больше всего в Белогорске – 391.

Также в Белогорске подтоплены 38 жилых домов, а 9 участков автодорог местного значения пострадали в Ромненском, Свободненском, Белогорском районах и г. Белогорске.

Один пункт временного размещения граждан работает в Благовещенске. Сейчас там находятся двое пострадавших. Ещё такие пункты организуют в селе Ромны, в селе Пригородном и в Белогорске. Их общая вместимость до 125 человек.

Продолжает работать оперативный штаб главного управления МЧС России по Амурской области. Всего в ликвидации последствий дождевого паводка в области задействовано 332 человека, 133 единиц техники, в том числе 5 плавсредств.

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#МЧС #наводнение

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