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сегодня, 10:27 0

В Белогорске работает почти сотня спасателей

В Белогорске работает почти сотня спасателей
Фото: @mchs28region

Спасатели аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Амурской области и регионального Центра гражданской защиты и пожарной безопасности продолжают работы над берегоукреплением реки Томь в районе острова Старица.

Вчера там отсыпали 250 метров сооружения, шириной 3 метра, высотой 1,9 метра. Установили водоналивную дамбу. Работы продолжаются и сейчас, пишут амурские спасатели в своем аккаунте инстаграма.

При смещении паводка в Белогорске прогнозируется дальнейший подъем уровней воды с превышением отметки опасного гидрологического явления. В зоне подтопления могут оказаться 55 частных жилых домов и дворовых территорий, 350 дачных участков и низменные участки дорог местного значения.

Сейчас в ликвидации последствий дождевого паводка на территории города задействовано 95 человек и 29 единиц техники.

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#Белогорск #МЧС #наводнение

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