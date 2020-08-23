В Белогорске работает почти сотня спасателей

Спасатели аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Амурской области и регионального Центра гражданской защиты и пожарной безопасности продолжают работы над берегоукреплением реки Томь в районе острова Старица.

Вчера там отсыпали 250 метров сооружения, шириной 3 метра, высотой 1,9 метра. Установили водоналивную дамбу. Работы продолжаются и сейчас, пишут амурские спасатели в своем аккаунте инстаграма.

При смещении паводка в Белогорске прогнозируется дальнейший подъем уровней воды с превышением отметки опасного гидрологического явления. В зоне подтопления могут оказаться 55 частных жилых домов и дворовых территорий, 350 дачных участков и низменные участки дорог местного значения.

Сейчас в ликвидации последствий дождевого паводка на территории города задействовано 95 человек и 29 единиц техники.