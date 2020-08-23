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сегодня, 10:20 0

За рождение пятого ребёнка многодетным семьям предложили давать автомобиль

За рождение пятого ребёнка многодетным семьям предложили давать автомобиль

Автомобилями российского производства на семь посадочных мест предложили обеспечивать многодетные семьи за рождение пятого ребёнка. Письмо с такой инициативой отправили в Министерство труда и социальной защиты депутаты Госдумы.

Такие семьи, по мнению парламентариев, тратят большие средства на воспитание детей, а покупка личного автомобиля становится практически невозможной.

«Просим вас рассмотреть возможность обеспечения семей при рождении пятого ребёнка единожды автомобилями вместимостью не менее семи мест отечественного производства на правах собственности за счёт федеральных средств — вне зависимости от достижения одним из детей возраста 18 лет. Реализация данной идеи стала бы значительной мерой поддержки таких семей», опубликовали выдержку из письма РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе шесть многодетных семей Приамурья получили сертификаты на покупку автомобилей. Кроме дух личных машин, амурчане использовали льготу на приобретение двух единиц сельскохозяйственной техники.

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#российская власть

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