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Всех желающих на открытие «Суворовского натиска» отвезут на бесплатном автобусе

Всех желающих на открытие «Суворовского натиска» отвезут на бесплатном автобусе

Сегодня, 23 августа на полигоне ДВОКУ состоится торжественное открытие международных военных состязаний «Суворовский натиск». Мероприятие начнется в 16:50. Всех желающих довезёт до места и заберёт обратно бесплатный автобус.

Автобус отправится в сторону Белогорья от магазина Благовещенск в 15:00. Для того чтобы избежать путаницы, на нём разместят табличку с соответствующей надписью «Суворовский натиск».

«Автобус будет останавливаться на остановках общественного транспорта по улицам 50 лет Октября, Тенистая, Калинина, Новотроицкое шоссе. Обратно в город он поедет в 19:00 по тому же маршруту», сообщила на своём сайте пресс-служба благовещенской мэрии.

Для тех, кто приедет на личном транспорте организаторы подготовили гостевые стоянки. Напомним, вход на игры будет свободным. Зрители могут беспрепятственно приехать и посмотреть на гонки военных.

Сегодняшнее открытие, сообщили нам организаторы, начнётся в 16:50 со спуска парашютистов с флагом. Наши корреспонденты будут работать на месте событий. Так что без ярких фото и подробностей вы не останетесь.

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#военные #спорт

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