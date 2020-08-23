Всех желающих на открытие «Суворовского натиска» отвезут на бесплатном автобусе

Сегодня, 23 августа на полигоне ДВОКУ состоится торжественное открытие международных военных состязаний «Суворовский натиск». Мероприятие начнется в 16:50. Всех желающих довезёт до места и заберёт обратно бесплатный автобус.

Автобус отправится в сторону Белогорья от магазина Благовещенск в 15:00. Для того чтобы избежать путаницы, на нём разместят табличку с соответствующей надписью «Суворовский натиск».



«Автобус будет останавливаться на остановках общественного транспорта по улицам 50 лет Октября, Тенистая, Калинина, Новотроицкое шоссе. Обратно в город он поедет в 19:00 по тому же маршруту», сообщила на своём сайте пресс-служба благовещенской мэрии.



Для тех, кто приедет на личном транспорте организаторы подготовили гостевые стоянки. Напомним, вход на игры будет свободным. Зрители могут беспрепятственно приехать и посмотреть на гонки военных.



Сегодняшнее открытие, сообщили нам организаторы, начнётся в 16:50 со спуска парашютистов с флагом. Наши корреспонденты будут работать на месте событий. Так что без ярких фото и подробностей вы не останетесь.