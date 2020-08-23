Детям в Приамурье доступно самое передовое дополнительное образование

Мы живем в век колоссального развития во всех сферах и воочию можем наблюдать, как масштабные проекты реализуются на практике. Космос, в реальности, от нас совсем близко, фантастическое будущее, о котором писали в начале прошлого века, уже наступило.

Инновационные технологии на благо региона

У нас построен космодром, строится огромный завод по переработке газа, работают три больших ГЭС. Везде внедряются новые технологии, и с каждым годом их требуется всё больше.

Конечно, где же, как ни в Амурской области закладывать потенциал в развитие молодых специалистов, которые в дальнейшем смогут работать в этих отраслях и совершенствовать их. Такое обучение для детей стало возможным в Приамурье благодаря участию региона в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» и выделению на его создание 12,9 млн. рублей. Благодаря этому инновационное образование ещё в школьном возрасте многие дети могут получить абсолютно бесплатно.

Одна из возможностей — площадка «Кванториум-28» – новый формат дополнительного образования в Амурской области.

— Детские технопарки «Кванториум» — это площадки дополнительного образования, оснащённые высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей, — говорит Наталья Домашенко, директор детского технопарка «Кванториум-28».

Это не просто обучение, а уникальная среда, предназначенная для ускоренного развития ребёнка по различным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Причем направления эти выбраны из того курса, на который сделан упор в развитии именно нашего региона.

Образование будущего для всех юных амурчан

Технопарк «Кванториум-28» может принять на обучение 850 детей. 500 ребят с 12 до 17 лет в Благовещенске и 350 детей в Свободном.

В областном центре запущено 6 направлений (квантумов):

Космоквантум. Обучение начинается с основ астрономии, а заканчивается запуском собственноручно созданных моделей ракет.

Наноквантум (с 14 лет). Лаборатория рассчитана на создание наноматериалов, нанопорошков. Школьники научатся работать с высокоточным оборудованием, проводить лабораторные эксперименты.

Промробоквантум. Программирование и построение роботов.

Геоквантум. Работа с космическими снимками, система GPS/ГЛОНАСС и создание 3D-моделей городов.

Энерджиквантум. Изучение основных и альтернативных источников энергии.

Хайтек цех. Настоящая инженерная лаборатория с 3D-принтерами и знаниями в области лазерных технологий. «Сердце кванториума», потому что работают в ней не только дети, обучающиеся по этому направлению, но и ученики других квантумов.

— Я выбрал направление «Хайтек цех», так как меня заинтересовало 3d-моделирование и 3d-принтеры. За время обучения я узнал, как работать в программах «Solid Edge» и «Tinkercad». Интересно придумывать и создавать проекты. Видишь, как идея становится реальной, а если распечатать — её можно и потрогать. Планирую и дальше развивать навыки 3d-моделирования. Ещё со своей командой второй год участвую во всероссийском конкурсе «Кампус молодёжных инноваций «ЮниКвант». Прошлым летом мы ездили в «Океан», там придумали и презентовали экологическую настольную игру «П.О.С.Л.Е», — делится впечатлениями 12-летний Иван Квавцов.

В Свободном запущены 4 направления: «Гео/Аэро», «VR/Промдизайн», «Робо/IT», «Хайтек цех».

При этом школьникам в других населённых пунктах в области также доступно обучение нового поколения, но уже в мобильном технопарке.

— Маршрут первого мобильного технопарка «Кванториум» объединил Возжаевку, Екатеринославку, Константиновку, Поярково, Тамбовку, Березовку. Технопарк сделан на базе «КамАЗа» и представляет собой седельный тягач с прицепом длиной 14 метров. Конструкция позволяет не только преодолевать большие расстояния, но и перевозить дорогостоящее оборудование в условиях бездорожья, — рассказала нам Наталья Александровна.

Для обучения в мобильном технопарке «Кванториум» сельские школьники могут выбрать занятия по одному из трёх направлений: «Робо/Промдизайн», «VR/IT», «Гео/Аэро».

— Наш мобильный технопарк также охватывает более 3 тысяч сельских школьников открытыми мероприятиями: это мастер-классы, фестивали и конкурсы», — пояснил Дмитрий Коршик, руководитель мобильного технопарка «Кванториум».

«Кванториум» — это не только про обучение конкретным направлениям, но и про развитие множества других навыков. Работа в команде, умение договариваться, понимание того, как ставить задачи и решать их поэтапно, навыки презентации своего проекта — все это пригодится каждому ребенку и после того как он вырастет и вне зависимости от того, какую специальность выберет для дальнейшего обучения и работы.

— «Кванториум-28» для меня — это место, где дети проявляют себя, могут развиваться и добиваться своих целей. Ребята, которые занимаются со мной в группе, – настоящая команда. С ними весело и приятно работать вместе. Сейчас я занимаюсь исследованием на тему биоразлагаемых полимеров, в котором мне помогает «Наноквантум». Ещё я мечтаю поучаствовать и стать победителем всероссийского конкурса на обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Кампус молодёжных инноваций «ЮниКвант»». Будем с ребятами пробовать в следующем году, —рассказывает Алина Щетинина, 15-летняя ученица технопарка.

В этом году на обучение будут набирать уже третье поколение кванторианцев. Приёмная кампания продлится с 24 августа по 7 сентября, с 15:00 до 18:00. Суббота, воскресенье – выходные дни. Адрес в Благовещенске: улица Пушкина, 44. В Свободном – с 24 августа по 4 сентября, с 16:00 до 19.00. Суббота, воскресенье – выходные дни. Адрес: улица Матросова, 59.

На обучение в мобильном технопарке «Кванториум» можно будет записаться, когда автомобиль приедет в тот или иной населенный пункт. Информация о времени приезда будет в школах.

Виртуальная реальность в Благовещенске

Кроме технопарка в Благовещенске есть и еще одно инновационное пространство — «IT-куб». Эта организация также работает в рамках реализации национального проекта «Образование».

— Центр цифрового образования только открылся. В этом году будем принимать детей на обучение впервые. Выделено 400 мест по шести направлениям: «Программирование на языке Python», «Программирование на языке Java», «VR/AR-разработка», «Робототехника/Программирование роботов», «Системное администрирование», «Мобильная разработка». Приёмная кампания начнётся с 24 августа, — говорит руководитель центра цифрового образования детей «IT-куб» в Благовещенске Татьяна Кочергина.

Центр цифрового образования детей работает по программам, которые направлены на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании-лидеров IT-рынка, опытных наставников и начинающих — юных амурчан.

Образовательные программы разработаны вместе с партнёрами – лидерами рынка. Занятия в Благовещенске будут вести педагоги-наставники, которые уже прошли обучение и стажировку в инновационном центре «Сколково» и у федеральных партнёров по своему направлению и были допущены к преподаванию в «IT-Куб».

Проекты, созданные детьми и подростками, будут носить формат законченных научных исследований или инженерно-технической разработки в виде выполненного продукта или решения. Идеи для исследований и заказы проектов предлагаются интеллектуальными партнёрами центра и дают возможность освоить в юном возрасте большое количество навыков в IT-сфере.

В центре ждут детей от 8 до 18 лет. Все обучение абсолютно бесплатное. Центр находится по адресу: г. Благовещенск, улица Чайковского, 95/3, 1 этаж (вход со двора).