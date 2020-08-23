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сегодня, 08:44 0

Россияне смогут регистрировать свои автомобили в МФЦ

Россияне смогут регистрировать свои автомобили в МФЦ

На днях премьер-министр страны подписал постановление о возможности регистрировать транспортные средства через МФЦ. Для этого центрам необходимо оборудовать площадку для предварительного осмотра техники и разместить у себя сотрудников полиции.

В свою очередь представители государственной автоинспекции уже рассказали о том, как будет осуществляться вся процедура. Так непосредственный осмотр техники и присвоение номеров останется за МВД. А сотрудники МФЦ будут принимать и выдавать документы.

— Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции, — пишет РИА со ссылкой на Госавтоинспекцию.

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#транспорт

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