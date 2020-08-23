Выбор читателей за 22 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 22 августа.

Сегодня в Благовещенске на улице Калинина очевидцы услышали сильный хлопок. На место выехали силы МЧС.

В ночь с 24 на 25 августа в Благовещенске перекроют мост через Зею. Проезд закроют с 20:00 понедельника и откроют во вторник, в 6 утра, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Детские сады в Благовещенске заработали в полную силу, и пришло время вести туда нашего трёхлетку. Немного подождали, пока спадет ажиотаж и заработают все нововведения и правила, пришли в свою поликлинику, а там…

Фасаду Благовещенского государственного педагогического университета вернут исторический облик. Как рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов, затраты возьмёт на себя бюджет региона.